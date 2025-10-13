ЗАРЕЖДАНЕ...
Драгана Миркович - с първи голям концерт във Варна след дни
Събитието ще се проведе в Двореца на културата и спорта.
Цените варират от 40 лв до 90 лв, а маса за 10 души е на цена от 1000 лв.
"Прекрасно е, че получих покана да имам първия си голям концерт във Варна. Много се радвам, защото това е още едно предизвикателство, още една среща с моята прекрасна публика в България. Нямам търпение", каза тя още през юни месец.
