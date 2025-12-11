Драго Чая: Можех да имам 30-годишен син или дъщеря
©
В откровен разговор Драго признава нещо, което явно носи дълбоко в себе си: просто е изпуснал момента да стане баща. Без драматизъм, но с тъга, която не може да бъде скрита.
"Пропуснах момента да стана баща“, казва Чая и допълва, че за него истинското семейство е немислимо без наследник – онова "продължение“, което да осмисли годините и труда. Думи, които режат направо:
"На 55 можех да имам 30-годишен син или дъщеря… но нямам.“
Признание, което мнозина не очакваха от вечно усмихнатия водещ.
Въпреки липсата на деца, Драго категорично подчертава – сам не е. До себе си има човек, който му дава спокойствие, любов и стабилност. "Имам щастлив личен живот. Прекрасни отношения, които ме карат очите ми да блестят“, казва той. И допълва загадъчно: "Щастието обича тишината.“
А когато разговорът стига до евентуални угризения, Драго не се крие зад клишета. Приема съдбата си такава, каквато е – с усмивка, самоирония и зрялост.
"Нищо не ме тормози. Даже и килограмите вече не ме тормозят“, шегува се той. И уточнява, че човек може да променя посоката, но има неща, които просто са предначертани.
Една изповед, която показва другия Драго – този зад камерата, без маска, без филтър… и с една тиха, човешка болка, която все пак носи със себе си.
Още по темата
/
Обраха Чефо
09:24
Дениз страда по Виктор
10.12
Още от категорията
/
Над 270 български производители представиха продуктите си на фермерските пазари на Lidl през 2025 г.
10.12
Край на TikTok, Instagram и Reddit: Австралийските тийнейджъри скърбят за загубата на достъп до социалните медии
10.12
Задава се приятно време
08.12
Калин Врачански: Хората отново са на улиците, защото управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата страна
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
След победата Миро харчи 100 бона за жена си
19:45 / 10.12.2025
Край на TikTok, Instagram и Reddit: Австралийските тийнейджъри ск...
12:07 / 10.12.2025
Тръмп разкри коя е любимата му дума
08:59 / 10.12.2025
Съветите на професионалиста: Какво е добре да погледнете, когато ...
18:30 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.