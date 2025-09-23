Проф. Томас Цурбухен, бивш научен директор на NASA и настоящ професор в ETH Цюрих, пристига в България по покана на INSAIT. Институтът към Софийския университет организира на 24–25 септември 2025 г. в София първия международен форум за геопространствен изкуствен интелект и приложения с базови модели – GAIA 2025.Проф. Цурбухен, който ще изнесе лекция на събитието, е първият швейцарец, удостоен с престижната награда AIAA von Braun Award – за изключителен принос в ръководството на космически програми. В NASA той ръководи ключови мисии като космическия телескоп "Джеймс Уеб“ и марсохода Perseverance и е най-дълго заемалият поста на научен директор на Американската космическа агенция. Той е създател на ETH Zurich Space, нов център в университета ETH, включващ специална магистърска програма "Space Systems“, която има амбицията да стане една от най-силните в света. Центърът си сътрудничи активно с ESA (Европейската космическа агенция) и индустрията.Още много водещи имена в сектора пристигат в България за участие в GAIA 2025. Сред тях са учени и експерти от световни институции, сред които Google Research и Масачузетският технологичен институт (MIT). Събитието ще представи най-новите постижения в областта на изкуствения интелект, геопространствените науки, климатичните изследвания и наблюдението на Земята, като ще създаде платформа за международен обмен на знания и сътрудничество.