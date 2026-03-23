Успехът на Лили Иванова се крепи не само на нейния неземен талант, но и на една строго спазвана забрана, наложена лично от баба Ванга. Пророчицата от Петрич е в основата на желязната дисциплина на Примата, като й забранила категорично да се изявява на малки сцени."Да не съм те чула да пееш по малки места!“: Тази повеля е причината Лили Иванова никога да не прави компромиси с мащаба на своите изяви. Тя винаги се цери в най-големите зали и стадиони, които разпродава до последното място, независимо от цената на билетите."Лиле, ние двете ке останеме!“: С тези думи Ванга уверила голямата звезда, че името ѝ ще се помни вечно и че възрастта няма да бъде пречка за нейната кариера. Днес, на прага на своя 87-ми рожден ден, Лили продължава да крои грандиозни планове, уповавайки се на това предсказание.Въпреки че Примата често заявява, че не вярва на хороскопи и гледачки, тя е била изключително близка с Ванга. "Вярвах и продължавам да вярвам само на нея. Всичко, което ми каза, се е сбъднало“, споделя самата Лили, отричайки слуховете, че посещава ходжи или шамани.Следвайки традицията да завършва годината с грандиозни концерти в НДК или зала "Арена“, Лили Иванова вече обяви и новите си дати.научи, че маратонът стартира още на 25 март от Благоевград, преминава през Париж и ще обхване почти всички големи градове в България, включително Пловдив, Варна, Бургас и Русе."Още дълго ми е отредено да пея“, категорична е звездата, разочаровайки своите критици. Със своята несломима енергия тя доказва, че пророчеството на Ванга продължава да се сбъдва, а Лили Иванова остава непоклатима на своя трон в българската музика, пише Hotarena.