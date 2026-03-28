Дъщерята на Ахмед Доган – Демет, стои зад безупречната визия на актьорите в новия телевизионен хит "Вяра, Надежда, Любов“. Тя е ключова част от екипа, който отговаря за екранното излъчване на актьорите в продукцията, информираДемет отдавна си е извоювала име на професионалист по отношение на грима и трансформацията.До момента тя има богат опит във филми и сериали като "Пътят на честта“, "Майките“ и "Дъждът оставя следи“.Нейна бе грижата за визията на водещи и участници и в риалити шоуто "Биг Брадър“.Припомняме, че майката на Демет Доган е Ширин Карнобатлъ. Тя е втората съпруга на Ахмед Доган. Ширин стана популярна в публичното пространство през 90-те години, когато беше водеща на новините на турски език по БНТ. Двамата с Доган сключиха граждански брак през 1995 г., а Демет е тяхното единствено общо дете.Първата съпруга на Доган е Таня Желязкова, от която Доган има син – Демир. Втората му съпруга е именно Ширин Карнобатлъ. Третата жена, с която Доган имаше дългогодишна публична и семейна връзка (макар и без официален граждански брак), е Алтен Алиева.