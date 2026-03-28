Дъщерята на Ахмед Доган работи в хитов сериал
©
Демет отдавна си е извоювала име на професионалист по отношение на грима и трансформацията.
До момента тя има богат опит във филми и сериали като "Пътят на честта“, "Майките“ и "Дъждът оставя следи“.
Нейна бе грижата за визията на водещи и участници и в риалити шоуто "Биг Брадър“.
Припомняме, че майката на Демет Доган е Ширин Карнобатлъ. Тя е втората съпруга на Ахмед Доган. Ширин стана популярна в публичното пространство през 90-те години, когато беше водеща на новините на турски език по БНТ. Двамата с Доган сключиха граждански брак през 1995 г., а Демет е тяхното единствено общо дете.
Първата съпруга на Доган е Таня Желязкова, от която Доган има син – Демир. Втората му съпруга е именно Ширин Карнобатлъ. Третата жена, с която Доган имаше дългогодишна публична и семейна връзка (макар и без официален граждански брак), е Алтен Алиева.
Демет Доган често е определяна като "любимката на баща си“, но тя предпочита да гради кариера със собствен труд и талант в артистичните среди, далеч от политиката.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.