Дъщерята на Калин Сърменов удари Наоми Кембъл в земята
Това стана по време на ревю в английската столица, а Калин се похвали: "Само за информация! Граждани! Димана е пред Наоми Кембъл! (щото питате, ви казвам и показвам) (снощи в Лондон).
"Фамилията е на световна сцена“, коментира колежката му Албена Павлова, на което той отвърна: "Сега е мой ред вече“.
