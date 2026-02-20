Надежда Нейнски, е почти мисия невъзможна. Графикът ѝ е запълнен за повече от половин година напред, а списъкът с чакащи расте постоянно. Причината не е известната ѝ майка, а прословутият ѝ професионализъм и доверието на стотиците ѝ пациенти, което печели с всеотдайността си.
Д-р Виолета Азис е клиничен психолог, психодрама терапевт и специалист по групова динамика с над 10 години професионален опит. През 2022 г. придобива докторска степен по клинична психология в Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Работи с младежи и възрастни както индивидуално, така и в групи, като фокусът ѝ е върху депресивни и тревожни разстройства, панически атаки, психотравми, житейски кризи. Лекува и пациенти с остри и хронични заболявания.
В момента Виолета Азис е ръководител на екипа психолози в УМБАЛ "Лозенец“. Известно е, че отделя особено внимание на жени с онкологични заболявания, включително пациентки с рак на гърдата, за които психологическата подкрепа често е не по-малко важна от медицинското лечение.
Квалификациите ѝ включват обучение по психодрама, специализация по групова динамика към Института по психология на групите и Австрийската асоциация по групова психотерапия, както и курсове към Медицинското училище на Харвард. Сертифицирана е и за онлайн прилагане на терапевтични методи. Член е на редица български и международни професионални организации, което допълнително затвърждава авторитета ѝ в гилдията.
Въпреки натоварения си график д-р Азис е известна с човешкото си отношение към всеки нуждаещ се. В специализирани форуми и пациентски групи често могат да се прочетат мнения като "един от малкото психолози, които наистина "слушат“, "изключително внимателна и топла“, "помогна ми в момент, в който бях напълно загубена“, "изключителен специалист, препоръчвам я горещо“. Много от пациентите ѝ споделят, че чакането за първи час е дълго, но напълно оправдано, защото работата с нея носи реална промяна.
В личен план Виолета Азис е дъщеря на бившия външен министър и евродепутат Надежда Нейнски и нейния бивш съпруг Камен Михайлов. Омъжена е за кардиохирурга д-р Азис Алейдин Азис от 2015 г., а през 2017 г. се роди дъщеря им Алина, която е най-голямата слабост и любов на баба Надя. Зетят на Нейнски е български мохамеданин, родом от родопското село Сърница, община Минерални бани.
След раждането Виолета открито говори за преживяна следродилна депресия – тема, по която днес помага и на други жени, преминаващи през същото изпитание.
Цените за консултациите на известната д-р Азис в УМБАЛ "Лозенец“ са публично обявени и съпоставими с тези на други утвърдени специалисти – 75 евро за психотерапевтична сесия от 50 минути, 65 евро за консултиране на деца и тийнейджъри, както и изгодни пакетни условия за дългосрочна работа. За пациентите обаче по-важно от цената е усещането, че срещу себе си имат професионалист и човек, на когото могат да се доверят. Именно това доверие прави д-р Виолета Азис един от най-търсените психолози и психотерапевти у нас.
Надежда Нейнски има още една дъщеря – Нина, която също е омъжена. Другият зет на хубавото Наде е немец на име Рафаел и с Нина живеят и работят в Милано, пише "Ретро".
Дъщерята на Надежда Нейнски - топ психиатър
©
Още по темата
/
Иво Димчев: Чувствам като някакъв пиян овчар, който си мисли, че кара гондола, но всъщност е загубил овцете
19.02
Още от категорията
/
Младият д-р Трифон Попов, носител на "Златен Хипократ": Сега започва нашата специализация и това отново е учене, учене и пак учене
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Даскала1
преди 32 мин.
В нашата страна няма нищо повече от психолози, психо аналитици и констинуционалисти. И всичките от сой... Жалко за държавата.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.