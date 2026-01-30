Мария Грубешлиева - дъщерята на легендарната Стоянка Мутафова, ще навърши 75 години на 1 април, но външният й вид предизвиква истински фурор в артистичните среди. Напоследък Муки, както я наричат близките й, се появява все по-често с видимо подмладено лице, изгладена кожа и усмивка, която няма нищо общо с образа й отпреди година. Според хора от обкръжението й промяната не е случайна и не е резултат само от добър грим или осветление.По думите им Грубешлиева се е подложила на серия естетични процедури, включващи ботокс в зоната на челото и околоочния контур, както и филъри в скулите и назолабиалните гънки. Целта била да се повдигне овалът на лицето й и да се заличат дълбоките бръчки, натрупани през годините. Интервенциите били правени поетапно, за да не изглежда промяната рязка и драстична. Резултатът обаче е повече от очевиден - лицето й е видимо "опънато“, свежо и с изтрити поне десетина години.Освен в процедури по лицето Муки е инвестирала сериозно и в зъболекарски интервенции. Според запознати тя е преминала през пълна естетична рехабилитация на усмивката - избелване, фасети и корекции, които са й донесли т. нар. холивудска усмивка.Из арт средите упорито се носят слухове, че тази трансформация има и съвсем конкретен личен повод. Миналата година Грубешлиева изненада всички, като призна, че е получила предложение за брак. Кандидат-женихът е Константин Саев - неин набор и познат от детските й години, син на близки приятели на покойната Стоянка Мутафова - драматурга Георги Саев и актрисата Мария Саева. Днес той живее в Австралия, фармацевт е по образование, притежава собствена аптека и е финансово обезпечен."Косьо се свърза с мен от Австралия, започна редовно да ми звъни и да ми изпраща подаръци. През август си дойде в България и ми поиска ръката в ресторант. Бях толкова изненадана, че не можах да кажа нищо“, разказа самата Муки. Тогава тя признава, че все още не е дала категоричен отговор но не крие, че предложението я е накарало да се замисли сериозно за бъдещето си.Именно това предложение запалило у Грубешлиева искрата за мащабната разкрасителна кампания. Близки до актриса та твърдят, че тя искала да изглежда "максимално добре за възрастта си“, ако реши да мине под венчило за втори път. Говори се, че интервенциите са направени в елитни клиники и са стрували солидна сума, но Мария не е пестила средства когато става дума за визия и самочувствие, пише "Ретро“.Грубешлиева вече има един брак зад гърба си - с гърка Никос Митрополус, по времето, когато е актриса в Младежкия театър. Двамата живели две години в Гърция, но отношенията им се разпаднали, а раздялата съвпаднала с тежък период в живота й и болезнената дистанция от майка й Стоянка Мутафова.