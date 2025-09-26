ЗАРЕЖДАНЕ...
Дъщерята на Тодор Славков приключи с траура
©
Само броени седмици след трагичната загуба на баща си, който сложи край на живота си на 21 юли, младата красавица изненада последователите си с провокативни клипове в социалните мрежи от воаяжа ѝ в Монте Карло.
Въпреки че официално все още е в траур, Катерина публикува снимки и видеа, на които е облечена провокативно, в къси бюстиета и рокли с дълбоко деколте, а вечерите й на Лазурния бряг минават в компанията на приятелка и под светлините на нощните клубове.
Това предизвика разнопосочни реакции в социалните мрежи - едни я упрекват, че твърде бързо е забравила мъката, други обаче я защитават с думите, че всеки преживява загубата по свой начин.
Катерина завърши тази година Италианския лицей в София с отличие, а на бала си беше избрана за "Мис модна икона на випуск 2025“ и получи плакет, цветя и бурни аплодисменти от съучениците си. I Любопитна подробност е, че самата й баба Людмила Живкова е създателка на елитното училище, което са завършили и баща й Тодор Славков, и леля ѝ Евгения Живкова.
В интервюта младата дама вече е споделяла, че е мислила сериозно за политическа кариера.
"Да, мислила съм много върху това да стана политик, но на този етап не съм достатъчно подготвена. Със сигурност ще уча в чужбина и после ще се върна, за да раздавам това, което знам и мога. А и защо не да съм следващата жена премиер или президент“, каза неотдавна амбициозната правнучка на Тодор Живков, пише HotArena.
Още по темата
/
Робинята Изаура на 68
12:08
Още от категорията
/
Вирусолог: Преди 100 години грипен вирус отне живота на между 50 и 100 млн. души, днес той не е нищо особено
12:25
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:22
Момиченце е!
25.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Жълт код е в сила за утре във Варна
16:50 / 25.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.