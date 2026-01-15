Две години преди дъщерята на Томи Лий Джоунс, Виктория, да бъде намерена мъртва от предполагаемо предозиране, носителят на "Оскар" е предприел съдебни действия в опит да я защити.Според записи в регистъра на Висшия съд на окръг Марин, изнесени за сп. People, 79-годишният Томи е поискал да бъде назначен временен попечител на Виктория. Според съобщенията съдия е одобрил искането дни по-късно, като е назначил професионален временен попечител, който да наблюдава 31-годишната тогава жена. Допълнителни записи в регистъра отразяват, че попечителството по-късно е било удължено за краткосрочен период.В досието не се посочват публично конкретните обстоятелства, довели до подаването на заявлението, нито пък се включват медицинска информация, болнични записи или съдържанието на декларациите, представени на съда, които са поверителни в делата за попечителство.Изданието San Francisco Chronicle посочва, че към момента на подаване на заявлението Виктория е била принудително задържана в болница под 14-дневно психиатрично лечение, след като властите са установили, че тя представлява опасност за себе си и за околните.През декември 2023 г. Томи поиска от съда да прекрати временното попечителство. Съдия от окръг Марин е уважил искането няколко дни по-късно, показват съдебните протоколи.Виктория беше открита в без съзнание рано сутринта на 1 януари в хотел в Сан Франциско, където по-късно беше обявена за мъртва. Според различни информации тя е починала от свръхдоза наркотици. По-късно NBC Bay Area съобщи, че жената, намерена мъртва в хотела, се смята за Виктория, позовавайки се на полицейски източник, пише dir.bg.Малко след смъртта на Виктория семейството на Томи Лий Джоунс сподели в изявление: "Оценяваме всички мили думи, мисли и молитви. Моля, уважавайте поверителността ни през този труден момент. Благодаря ви."