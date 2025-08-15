ЗАРЕЖДАНЕ...
Дъщерята на Вергов отказа лукса
Тя сподели кадри, на които като истинско хипи се носи неглиже с небрежни коси и дебел слой крем за пъпки на лицето, без изобщо да се интересува от хорското мнение.
Алена работи от лаптопа си и не пропуска възможност да спортува. Любимото й занимание са водните спортове. През вечерите се включва в културната програма на къмпинга, като свири на китара и изпълнява свои музикални парчета, пише "Ретро".
