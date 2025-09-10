ЗАРЕЖДАНЕ...
Дъщерята на Юлиан Вергов обра овациите с поредната си изненада
©
Това е втора песен за дъщерята на известния актьор Юлиан Вергов и първи сингъл за младия изпълнител, подготвящ дебютен албум за пролетта на 2026 г. Дуетът, който бързо събра овации от страна на публиката, е заснет на емблематичната сцена върху син бус над скалите на Варвара.
Идеята за песента се ражда по време на разходка в Рим, когато в съзнанието на Боян се появяват първите редове от припева.
"Тананиках си по улицата и изведнъж фразите от припева се настаниха в главата ми така, както ще ги чуят хората. Сякаш вдъхновението ми бе спуснато отгоре. Разбрах, че песента има потенциал, когато след няколко вечери, вече в България, продължавах да си припявам същите няколко фрази и осъзнах, че съм ги запомнил с точната мелодия, която ми хрумна тогава. Още на другия ден отидох при моя близък приятел музикалния продуцент Исаак Енчев, с който разработихме идеята и тя придоби формата, която чувате и сега", споделя Боян, пише Телеграф.
Талантът на Алена той забелязва, гледайки я на театралната сцена в представлението "Опера за три гроша" в НАТФИЗ. Още тогава той категорично заявява желанието си да работи единствено с нея, "Когато чух текста за първи път, веднага усетих любовта и смисъла, с който Боян е работил по него и веднага казах "правим го", без да се замисля. Беше невъзможно да кажа "не". След това я чухме още няколко пъти, за да ми разясни кога влиза женският вокал - тогава си дадох сметка как пее като змей, дадох си сметка също и как някак си паснаха вокално гласовете ни. И така се влюбих в песента. Защото е чиста и искрена", коментира звездната наследница.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Имунолог: При някои хора инфекциите протичат леко или без симптоми, а при други застрашава живота им
09.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.