Алена Вергова, дъщерята на популярния актьор Юлиан Вергов, все по-устремено гради кариера на музикалната сцена. Актрисата представи най-новото си парче "Още“. То е вдъхновено от болезнени лични преживявания и емоционални сътресения от изминалото лято.

Песента е написана на плажа в Арапя през 2025 г., където Алена е прекарала време в самота. Младата певица споделя, че е отишла там, за да се справи с труден период в личния си живот. "Посланието ми е, че не трябва да позволяваме на никого да определя собственото ни щастие“, споделя тя.

Във видеоклипа към "Още“ Алена успява да събере съзвездие от колеги. В проекта участват утвърдени имена като Пламена Гетова, Стефка Янорова, Свежен Младенов и Мартин Методиев.