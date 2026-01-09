Дъщерята на фолк певица, доста наду бюста, надмина майка си
Припомняме, че красавицата учи в Моден мениджмънт в Дубай, но не се задържа дълго време там, а предпочита през свободното си време да обикаля света. Нова година Дениз посрещна в Тайланд, където не пропусна да покаже как изглеждат новите й придобивки в изрязан бански.
Щерката на Лияна първоначално искаше да учи в Лондон, но сметна, че градът е твърде опасен и се преориентира към Емиратите.
"Страх ме е от мигрантите в Лондон, а те са навсякъде – там е трудно да срещнеш англичанин. Затова реших да уча в ОАЕ“, разказа Дениз, която е твърдо решена да не се задоволява само с едно висше образование.
След като завърши журналистическото си образование в Софийския университет, тя веднага записа модната специалност и нищо чудно след това да избере още една квалификация.
Очевидно освен красивата си външност, Дениз е наследила и амбициозния характер на майка си, пише Intrigi.bg.
