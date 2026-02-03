Дъщерята на фолк певица стана репортер на Nova
©
Те се излъчват в централните новини на канала покрай коледните и новогодишните празници.
От години Рая има връзка с мъж на нейната възраст от няколко години.
Още по темата
/
Гала с драконовска диета
10:17
Още от категорията
/
Д-р Наум Симоновски: Напредъкът в лечението на хематологичните заболявания се измерва с часове
10:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
DARA: Омразата в социалните мрежи ме разтърси, но ще участвам в "...
18:39 / 02.02.2026
Едно от най-емблематичните заглавия на XXI век се завръща на голе...
15:51 / 02.02.2026
Българка откри препарат, който спира рака
09:59 / 02.02.2026
Кардиолог: Дефибрилатори трябва да има на гари, летища, спортни з...
09:24 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.