Рая Ваташка, дъщеря на попфолк певицата Соня Немска и Янко Ваташки стана репортер в NOVA. От няколко месеца прави първи стъпка в журналистиката. Всъщност момичето учи точно тази специалност, като вече направи и няколко репортажа за частната медия.Те се излъчват в централните новини на канала покрай коледните и новогодишните празници.От години Рая има връзка с мъж на нейната възраст от няколко години.