Дъждът няма да спре идните няколко дни
Утре преди обяд на много места в Южна България валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. След обяд отново ще се увеличи, ще е предимно купесто-дъждовна и ще завали, на места в южните и източните райони ще прегърми. В Западна България ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, докато в останалите райони постепенно ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще са между 11° и 16°, за София – около 10°.
В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1200 метра – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще преобладава облачно време, с временни прекъсвания ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В неделя ще се задържи облачно с валежи. Има повишена вероятност в Централна Северна и в Североизточна България, както и в югоизточните райони, валежите да са значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.
В понеделник също ще вали, но валежите ще са на по-малко места и по-малко по количество. Ще има и временни разкъсвания на облачността. Дневните температури ще са малко по-ниски.
