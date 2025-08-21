ЗАРЕЖДАНЕ...
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск
Първата дата е 6 септември – Съединението на България. Пада се в събота, но 8.09. също е неработен. В този ден отбелязваме и големия християнски празник – Рождество на Света Богородица. Събират се три почивни дни. Ако сте далновидни, ще пуснете отпуска за петък – 05.09. и така само с ден от полагаемата, можете да спретнете дълъг уикенд, съветва "Фокус".
Следва 22 септември – денят, в който отбелязваме Независимостта на България. Този национален празник е в понеделник. Така с предходния уикенд, отново печелим кратък отдих от 3 дни. И тук важи идеята за ден отпуск в петък – 19.09. Ето ви още един дълъг уикенд. Тук хубавото е, че и учениците ще бъдат в кратка ваканция. Така цялото семейство може да каже чао на летните почивки.
