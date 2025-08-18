ЗАРЕЖДАНЕ...
Двама мъже и две жени са в основата на първото племе в "Игри на волята"
Първите четири имена на участници в "Игри на волята" тази есен вече се знаят. Това са двама мъже и две жени, които завоюваха местата си в битки пред очите на редовните зрители на риалитито миналата есен. Първият, който получи място за снимките това лято, е гребецът Георги Стойчев. След него за актуалния сезон се класира ММА боецът Томи Борисов, а след това – и бодибилдърката Радостина Радева и шампионката по въздушна акробатика Вера Хитова, която се изявява и като танцьорка.
Тези четирима души вече цяла година се готвят за участието си в риалитито и се очаква да се справят изключително добре в рамките на сезона. Нищо чудно някой от тях да стигне и до финалите, както миналата година Георги Гешев. Той също си спечели мястото в "Игрите" с кастинг битка, а след това стана финалист и се класира на трето място в състезанието.
Тази година обаче играта щяла да се промени, твърдят от телевизията.
Вече нямало да е важно единствено дали си силен, бърз и ловък - което автоматично елиминираше жените от сметките за победата – а и дали имаш стратегическо мислене и късмет. Говори се, че идеята дошла от "Островът на 100-те гривни" по Би Ти Ви миналата есен, когато всеки участник при отпадане предоставяше своя "капитал" в играта на състезател по свой избор.
По този начин се оказа, че не е важно само да побеждаваш в битките, но и да имаш стратегия за създаване на съмишленици. Това е важно не само защото е ключово условие за успех в реалния живот, но и защото до момента в риалитито не е побеждавала нито една жена. Битките, с които се определят победителите в него, са непосилни за представителките на нежния пол и очевидно са правени само за най-силните мъже. С времето все по-често се чуват обвинения в полова дискриминация срещу предаването. Включването на стратегическото мислене в играта за победата може да даде коз в ръцете на участничките от нежния пол.
Риалитито в момента е снимано до средата. То ще тръгне в ефир от 8 септември, съобщиха от Нова тв.
