Проливните дъждове, които се наблюдаваха вчера, 30 октомври, в Ню Йорк отнеха живота на двама души в града, съобщава кметът Ерик Адамс, а бурите предизвикаха проблеми с полетите и метеорологичната служба предупреди за наводнения в някои райони, предаваМедиите съобщават за наводнения и щети, а служители на летищата "Джей Еф Кей'', "Ла Гуардия'' и "Нюарк'' в града обявиха, че има проблеми с планираните полети."Тази буря счупи рекорда за валежи за 30 октомври'', написа Адамс в социалната мрежа X, добавяйки, че голяма част от дъждовете, които според прогнозата щяха да паднат в рамките на няколко часа, са паднали в рамките на 10 минути следобед.Метеорологичните служби обявиха рекордни 4,7 см дъжд в Сентрал Парк, докато 5,31 см паднаха на летище "Ла Гуардия" и 5,05 см на летище "Нюарк Либърти Интернешънъл" в Ню Джърси.Националната метеорологична служба също издаде предупреждения за наводнения по крайбрежието в части от Бронкс, Бруклин и Куинс.