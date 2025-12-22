Две от тризначките молят за помощ Доналд Тръмп
©
Те пуснаха видео, в което се обръщат към президента на САЩ:
"Молим Доналд Тръмп да ни помогне, защото ние сме американски граждани. От 6 години живеем на улицата и се сблъскваме с агресия. Сравняват ни с индийците, а ние нямаме нищо общо с тях", споделят Вяра и Надежда. "Тази държава - Великобритания, е в окаяно състояние. Много Ви молим да ни помогнете".
Припомняме, че две от близначките от години живеят във Великобритания, като се издържат с просия. те се изпокараха с третата си сестра - Любов, която се радва на спокоен живот и прекрасно семейство.
"Нямаме постоянен адрес, заради това никой не ни дава работа. Живеем от милостта на хората", споделя Вяра.
"Англия не помага, няма кой да ни подаде ръка", добавя Надежда.
"Ние сме сестри. Не сме скарани. Не желая хората да ни настройват една срещу друга".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Климатолог: Коледните празници най-вероятно ще преминат при динамично време, но условията ще са добри за пътуване
12:47
bTV обяви нова промяна
12:30
NiceMag.bg: Tермопомпите въздух–вода се превърнаха в ключов елемент на модерното строителство в България
09:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Как студеното време влияе на ставите ни?
22:57 / 21.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.