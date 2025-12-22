Две от известните в цяла България тризначки Вяра и Надежда (без Любов) искат помощ от президента на САЩ Доналд Тръмп. Те искат от него да ги спаси от живота на бездомници в Лондон.Те пуснаха видео, в което се обръщат към президента на САЩ:"Молим Доналд Тръмп да ни помогне, защото ние сме американски граждани. От 6 години живеем на улицата и се сблъскваме с агресия. Сравняват ни с индийците, а ние нямаме нищо общо с тях", споделят Вяра и Надежда. "Тази държава - Великобритания, е в окаяно състояние. Много Ви молим да ни помогнете".Припомняме, че две от близначките от години живеят във Великобритания, като се издържат с просия. те се изпокараха с третата си сестра - Любов, която се радва на спокоен живот и прекрасно семейство."Нямаме постоянен адрес, заради това никой не ни дава работа. Живеем от милостта на хората", споделя Вяра."Англия не помага, няма кой да ни подаде ръка", добавя Надежда."Ние сме сестри. Не сме скарани. Не желая хората да ни настройват една срещу друга".