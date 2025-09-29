ЗАРЕЖДАНЕ...
Двойна доза мъжественост и сексапил се изсипа в "Ергенът: Любов в рая"
"Близнаците са топ! Браво най-накрая до видим готини мъже в това предаване", "Красавци, пък и умни", "Ето този момент чаках... най-после умни и красиви мъже. Безспорното доказателство, че мъжете подлудяват при конкуренция"– пишат зрителки на предаването.
Атанас и Стефан определено вдигнаха нивото в шоуто – както с красота, така и с акъл. На близнаците не са им необходими субтитри, за да разберем какво говорят, за разлика от останалите мачовци, чиято реч е трудна за разбиране.
"Двама много красиви мъже виждам, няма да лъжа...“, възкликна танцьорката Лили Естер като съзря близнаците. "Сладки са!“, добави инфлуенсърката Габи. "Ще има гръм в рая!“, предрече фризьорката Хени, а предсказанието й се сбъдна секунди по-късно, когато "старите“ ергени изтрещяха от ревност. "Не ми хареса, че Криси проявява интерес към други мъже в мое присъствие“, каза актьорът Петър, който си пада по юристката. "Озадачен съм...“, промълви предприемачът Виктор при вида на Атанас и Стефан. "Близнаците не са ми на нивото, за да ми представляват конкуренция, а и не са типа на Филипа“, вдигна гарда художникът Йовица и загради любимата си. Бизнесменът Красимир предположи, че часовникът на единия от новодошлите е фалшификат от "Аликеспрес" на оригинал, който струва 30 000 долара.
Появата на близнаците разтърси из основи предприемача с италианска кръв Джан Микеле и той, обзет от тревога, се скара на любимата си Габи, която възпитано посрещна новите момчета. "Какво ги поздравяваш? Габриела, престани да ме излагаш!“, изсъска той на бижутерката, на която доскоро се обясняваше в любов. Според него тя трябва да говори в множествено число, защото е с него и да посрещне новодошлите вместо с "Приятно ми е!“ с "На нас ни е приятно!“. "Плашиш ме, по-скоро ме е срам. Знаеш ли как изглежда това отстрани?“, попита го Габи, възмутена от реакцията му, а зрителите я посъветваха да бяха от Джан, който се спря да не й удари шамар само заради камерите в шоуто. "Микеле е истински насилник. Габи, бягай от него" – съветват в социалните мрежи бижутерката, видя "Уикенд".
