Джей Ло: Разводът е най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало
В скорошно интервю за "CBS Sunday Morning“, 56-годишната актриса и певица обсъди участието на Афлек в новия ѝ филм "Kiss of the Spider Woman“ и защо смята развода си с актьора за "най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало“.
"Защото ме промени? Помогна ми да израсна по начин, по който трябваше да израсна, да стана по-осъзната за себе си. Сега съм различен човек, отколкото бях миналата година… Осъзнах, че радостта е в това да живееш и в тези моменти, и наистина да прегърнеш живота и всичко, което ти носи, заради уроците, които ти дава“, сподели тя.
Лопес добави, че след като тези уроци бъдат научени, "всичко просто става малко по-леко и наистина можеш да летиш“. На въпроса дали сега се чувства сякаш лети, Лопес отговори "да“, добавяйки: "Все още чувствам, че искам да летя по-високо“.
По време на интервюто Лопес сподели, че Афлек е бил изпълнителен продуцент на филма, когато са били още женени, казвайки, че той "помогнал това да се случи“, след като тя му казала, че "това е ролята, за която съм родена“. "Това беше най-хубавият и най-лошият момент в известен смисъл, защото всеки момент на снимачната площадка и всеки момент, в който играех тази роля, бях толкова щастлива, а после си мислех, че у дома не е добре. И си мислех: "Как да работя там?“. "Това ми помогна да се развивам по начин, по който трябваше да се развивам, да стана по-осъзната за себе си. Сега съм различен човек, от този, който бях миналата година“.
Филмът е премиерно представен на филмовия фестивал Сънданс през януари, същия месец, в който те финализираха развода си.
