ЗАРЕЖДАНЕ...
Дженифър Анистън не се яви на бляскаво събитие, предпочитала дънки, джапанки и тениска
©
56-годишната звезда от сериалите "Приятели“ и "Утринното шоу“ сподели, че е била канена на събитието много пъти, но винаги е отказвала. Знаменитостта обясни, че подготовката за бала я депресира.
"Аз съм от типа жени, които предпочитат дънки, джапанки и тениска. Обичам да се обличам официално, но за мен това е умствена игра“, оплака се Анистън.
Освен това, артистката призна, че се изнервя малко преди публични изяви, тъй като през цялата си кариера се е сблъсквала с безскрупулни журналисти.
"Ето защо се улавям, че следя за себе си като за аудитория, по странен начин“, обясни събеседничката на изданието.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
11:05
Почина Джорджо Армани
04.09
Празник е!
04.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.