Дженифър Лопес: Чувствах, че ще умра

© Пътят към брака на Дженифър Лопес и Бен Афлек не беше лесен. В ново интервю за Apple Music 1, певицата за първи път разкри каква болка е изпитала, след като двамата прекратиха първия си годеж през 2004 г.



"Беше толкова болезнено, след като се разделихме. След като отменихме тази сватба преди 20 години, сърцето ми беше разбито. Честно казано, чувствах, че ще умра. Това ме вкара в спирала за следващите 18 години. Но сега, най-послед имаме щастлив край“, коментира Джей Ло.



Лопес, която възобнови романса си с 50-годишния Афлек 17 години след първата им раздяла, обяви в петък, че ще издаде нов албум, наречен "This Is Me … Now“. "Сега мисля какво е посланието на албума. Ако и вие, като мен понякога сте губили надежда, почти сте се предали, недейте. Истинската любов съществува и някои неща продължават вечно и това е истинско“, добави тя.