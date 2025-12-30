Дженифър Лопес разочарова хиляди само с една снимка
Вместо харесвания и коментари с комплименти, както обикновено се случва със снимките на Джей Ло, много от последователите ѝ остро я критикуваха. Те обвиниха звездата, че прибягва до прекомерна корекция, за да подчертае бюста си. Снимката, на която Дженифър Лопес носи червена рокля с щедро деколте, беше подробно анализирана от потребителите на социалните мрежи.
В продължение на много години Дженифър Лопес беше смятана за идеал на красотата, а публикациите ѝ бяха посрещани с възхищение и похвали. Този път обаче тонът на коментарите се промени рязко. Много от феновете изразиха разочарованието си, споделяйки иронични коментари и критика.
Недоволството на феновете не беше свързано само с деколтето, а с подозрението, че изображението е обработвано твърде много. Потребителите забелязаха, че iPhone-ът, който тя държи, изглежда видимо изкривен - детайл, който подхранва обвинения в прекомерна употреба на Photoshop или друга програма за обработка.
"Не мога да откъсна очи от този изкривен iPhone!"
Други последователи отидоха още по-далеч. Те направиха остри забележки за възрастта на певицата, която навърши 56 години. Критиките бяха насочени не само към предполагаемото фото коригиране на бюста, но и към използването на филтри.
Въпреки тези остри реакции, Дженифър Лопес не остана и без поддръжници. Феновете я защитиха, подчертавайки, че я ценят, независимо от несъвършенствата и че не ѝ трябват "дигитални фойерверки", за да изглежда добре.
"Обичам те, но трябва да проверяваш за малките неволни изкривявания при редактираните снимки преди да ги публикуваш" - пише фен в коментар, който бе е от положителните.
Други я насърчаваха да приеме себе си такава, каквато е, и да избягва прекомерната обработка, пише Ladyzone.
