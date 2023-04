Дженифър Лопес ще се превъплъти в ролята на сериен убиец

© Дженифър Лопес участва във филма "The Mother" заедно с Джоузеф Файнс, Луси Паез, Омари Хардуик, Пол Раси и Гаел Гарсия Бернал. Филмът ще бъде излъчван от Netflix от 12 май.



Докато се крие от опасни хора, една убийца излиза от скривалището, за да защити дъщеря си, от която се е отказала преди години.



Режисьор на филма е Ники Каро. Сценаристи са Миша Грийн, Андреа Берлоф и Питър Крейг, а продуценти Миша Грийн, Илейн Голдсмит-Томас, Бени Медина, Рой Лий, Мири Юн, Марк Евънс. Изпълнителен продуцент е Моли Алън.



Дженифър Лопес, родена на 24 юли 1969 г. в нюйоркския квартал Бронкс, става международно известна през 90-те години на миналия век благодарение на главните роли, изпълнени във филмите "Селена" и "Анаконда". През 1999 г. прави музикалния си дебют с албума "On the 6", който съдържа два хитови сингъла - "If You Had My Love" и "Waiting For Tonight". Издава още седем студийни албума, а общо записите ѝ са продадени в над 80 милиона копия.



Играе в многобройни филми и се откроява по телевизията като жури в шоуто "American Idol". Филмите, в които е участвала, генерират общи приходи от над 2,9 милиарда долара, като Дженифър Лопес е смятана за най-влиятелния и най-високоплатения латиноамерикански изпълнител на всички времена. На 20 юни 2013 г. е удостоена с 2500-ата звезда на холивудската Алея на славата. През 2018 г. получава наградата за цялостно творчество на видео музикалните награди на MTV.



Лопес притежава и филмова продуцентска компания "Nuyorican Productions“, която е пуснала сериали като "The Fosters" и "Shades of Blue".



През 2020 г. пее на финала на Супербоул заедно с Шакира, съобщават от БГНЕС.