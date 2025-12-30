Джордж Клуни се принуди на важна крачка за семейството си
Постановлението се отнася за звездната двойка и 8-годишните им близнаци. Далеч от Холивуд, актьорът с емблематични роли, по-специално в сериала "Спешно отделение“ и филмите "Бандата на Оушън“, и неговата ливанско-британска съпруга, адвокат по професия, прекарват част от живота си във Франция.
"Обичам френската култура, вашият език, дори и да съм все още толкова зле след 400 дни уроци“, каза 64-годишният актьор и режисьор пред RTL в началото на месец декември. През 2021 г. двойката закупи селска къща и лозе в Бриньол, в област Вар.
"Тук не снимат децата. Няма папараци, които да се крият пред училището. Това е от съществено значение за нас“, каза още Клуни.
Преди два дни режисьорът Джим Джармуш обяви намерението си да кандидатства за френско гражданство. "Бих искал да имам друго място, където да мога да избягам от Съединените щати... освен това обичам френската култура“, каза той, пише "Телеграф".
