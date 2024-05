Джордж Клуни се впуска в ново предизвикателство

© Warner Bros. Джордж Клуни ще направи своя дебют на Бродуей в сценична адаптация на своята журналистическа драма от 2005 г. "Лека нощ и късмет" (Good Night, and Good Luck), писа The Guardian.



Вторият режисьорски проект на Клуни ще бъде трансформиран в пиеса, чиято премиера ще бъде през пролетта на 2025 г. Клуни, който изигра Фред Френдли в оригинала, сега ще поеме ролята на Едуард Мъроу.



"За мен е чест, след всички тези години, да се върна на сцената и особено на Бродуей, формата на изкуство и мястото, към което всеки актьор се стреми“, каза Клуни в изявление.



Пиесата проследява истинската история на журналиста и телевизионния водещ на CBS Мъроу, който е подложен на критики за подозрение за комунизъм в края на 50-те години на миналия век, когато Маккартизмът се налага. Клуни е съавтор на адаптацията с Грант Хеслов, като и двамата са номинирани за "Оскар" за най-добър оригинален сценарий за филма.



Мюзикълът ще бъде режисиран от носителя на наградата "Тони" Дейвид Кромър.



Най-скорошните заслуги на Клуни като актьор включват романтичната комедия "Билет до рая“ (Ticket to Paradise) с Джулия Робъртс и некредитирана епизодична роля в "Светкавицата“ (The Flash). Предстои да го видим на екран заедно с Брад Пит в криминалния трилър "Вълци“ и в новата неозаглавена комедия на Ноа Баумбах с Адам Сандлър, Лора Дърн и Джим Бродбент.



Като режисьор Клуни наскоро се зае с адаптация на спортната драма от епохата на Голямата депресия "Момчетата в лодката“ (The Boys in the Boat).



Mиналата седмица Робърт Дауни-младши също обяви, че ще направи своя бродуейски дебют в нова постановка на Аяд Ахтар. В последния сезон на Бродуей дебютираха и други холивудски актьори, включително Стив Карел и Рейчъл Макадамс, която получи номинация за "Тони" за изпълнението си в "Мери Джейн".