Джулия Робъртс припада по жената на Джордж Клуни
©
"Този етап от живота на Джордж ме прави толкова щастлива“, признава Робъртс. По думите ѝ Амал е всичко, което човек би могъл да си представи като партньор до него:
"Амал е абсолютна рок звезда. Никога не бих могла да си представя по-мечтано момиче за Джордж.“
Актрисата признава, че най-трогателното за нея е да вижда холивудската звезда в ролята на баща. "Да го гледаш с децата му е нещо наистина специално“, казва още Джулия Робъртс, която не крие колко много цени щастливия финал, който Клуни е намерил далеч от снимачната площадка.
