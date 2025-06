Джъстин Бийбър публикува видео в социалните мрежи, в което говори за проблемите си с гнева след поредната конфронтация с папараци.Хората продължават да ми казват да се излекувам. Не мислите ли, че ако можех, вече щях да съм го направил? Знам, че съм разбит. Знам, че имам проблеми с гнева. Цял живот се опитвах да бъда като хората, които ми казваха, че трябва да се променя, за да съм като тях. Но това само ме прави все по-уморен и по-гневен. Колкото повече се опитвам да порасна, толкова повече се опитвам да се променя и толкова по-трудно ми става", казва изплнителят.31-годишният Бийбър беше заснет наажа от папараци. "Спрете снимките!“, повтаряше им певецът.Бийбър е добре познат на папараците и се справя с огромния интерес от страна на медиите, след като бързо придоби популярност още през 2009 г. Музикантът стана известен, след като публикува кавъри в YouTube, припомня NOVA. Огромната му слава доведе до издаването на първия му албум "My World“, който включва хитовите сингъли "One Time“ и "One Less Lonely Girl“.На фона на последните спекулации, екипът на Бийбър заяви, че притесненията за психическото и физическото здраве на звездата са "изтощителни и жалки и показват, че въпреки очевидната истина, хората са решени да поддържат негативни, скандални и вредни истории“.Екипът му добави, че той се концентрира върху ролята си на баща на сина си Джак, плод на любовта му с Хейли Бийбър, както и върху продуцирането на нова музика.