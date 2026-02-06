Европейската комисия прие предварително становище, че платформата TikTok е в нарушение на Акта за цифровите услуги поради своя предизвикващ пристрастяване дизайн. Това включва функции като безкрайно превъртане, автоматично възпроизвеждане, насочени известия и силно персонализирана система за препоръчване, пишат от ЕК.Предварителните констатации на Комисията са част от производството за разследване на спазването от TikTok на Акта за цифровите услуги, започнало на 19 февруари 2024 г.Предварителното разследване на Комисията показва, че TikTok не е оценила по подходящ начин как характеристиките, водещи до пристрастяване, биха могли да навредят на физическото и психическото състояние на потребителите, включително малолетните и непълнолетните лица и уязвимите възрастни.Например, като постоянно "възнаграждават“ потребителите с ново съдържание, някои характеристики на дизайна на TikTok подхранват желанието да се продължи превъртането в режим "на автопилот“. Научните изследвания показват, че това може да доведе до натрапчиво поведение и да намали самоконтрола.Освен това в своята оценка TikTok пренебрегна важни показатели за натрапчиво използване на приложението, като например времето, което непълнолетните прекарват в TikTok през нощта, честотата, с която потребителите отварят приложението, и други показатели.На този етап Комисията счита, че TikTok трябва да промени основния дизайн на своята услуга. Тези предварителни констатации не предопределят резултата от разследването.TikTok има възможност да упражни правото си на защита. Платформата може да отговори писмено на предварителните констатации на Комисията. Успоредно с това ще бъдат проведени консултации с Европейския съвет за цифровите услуги.