ЕК алармира: TikTok има пристрастяващ дизайн
©
Предварителните констатации на Комисията са част от производството за разследване на спазването от TikTok на Акта за цифровите услуги, започнало на 19 февруари 2024 г.
Предварителното разследване на Комисията показва, че TikTok не е оценила по подходящ начин как характеристиките, водещи до пристрастяване, биха могли да навредят на физическото и психическото състояние на потребителите, включително малолетните и непълнолетните лица и уязвимите възрастни.
Например, като постоянно "възнаграждават“ потребителите с ново съдържание, някои характеристики на дизайна на TikTok подхранват желанието да се продължи превъртането в режим "на автопилот“. Научните изследвания показват, че това може да доведе до натрапчиво поведение и да намали самоконтрола.
Освен това в своята оценка TikTok пренебрегна важни показатели за натрапчиво използване на приложението, като например времето, което непълнолетните прекарват в TikTok през нощта, честотата, с която потребителите отварят приложението, и други показатели.
На този етап Комисията счита, че TikTok трябва да промени основния дизайн на своята услуга. Тези предварителни констатации не предопределят резултата от разследването.
TikTok има възможност да упражни правото си на защита. Платформата може да отговори писмено на предварителните констатации на Комисията. Успоредно с това ще бъдат проведени консултации с Европейския съвет за цифровите услуги.
Още по темата
/
"Македония" не избра партия, а посока": ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа на първия тур на местните избори
20.10
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16.10
Любомир Кючуков: Продължава да нараства влиянието на популистките и националистически формации в Европа
07.10
Още от категорията
/
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам с вас, не се занимавайте и вие с мен
16:23
Глобиха Наум Шопов
10:52
Бил Гейтс тайно се опитвал да даде на Мелинда антибиотик, заради болест, получена след секс с рускини
10:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.