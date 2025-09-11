Европейският парламент призовава националните и регионалните власти да използват междинния преглед на кохезионната политика, за да увеличат поне двукратно финансирането за достъпни жилища. Доклад, одобрен от евродепутатите, подчертава, че Европейският съюз е изправен пред сериозна жилищна криза и проблемът застрашава да задълбочи неравенствата и да ограничи трудовата мобилност.Подчертава се, че е необходим баланс между публични инвестиции, публично-частни партньорства и частни вложения, като едновременно с това се защитават правата на наемателите и се ограничават спекулативните практики.Докладчикът Маркос Рос Семпер (С&Д, Испания) заяви, че "жилището е основата, върху която хората изграждат живота си, а не средство за спекулации.“По данни на ЕП, средните цени на жилищата в ЕС са се увеличили с 48% в периода 2015–2023 г., а през 2024 г. 1.3 милиона европейци, включително 400 000 деца, са били бездомни. В отговор на кризата, Европейската комисия вече е изявила намерение да удвои инвестициите в достъпни жилища чрез кохезионната политика в периода 2024–2029 г.В доклада се посочва, че основните причини за покачването на цените на жилищата в ЕС са ограниченото предлагане, бюрократичните пречки, недостигът на работна ръка и пазарната динамика, пише БТА. Затова евродепутатите настояват за по-големи публични инвестиции, особено в социални жилища, с цел да се осигуриДокладът подкрепя стратегията "Вълна за саниране“ на ЕС и препоръчва бъдещите усилия да се фокусират върху реновации и преустройства на празни сгради, а не върху ново строителство. Евродепутатите отбелязват и недостига на квалифицирани кадри в строителния сектор, като предлагат повече подкрепа за професионално обучение и преквалификация.Борба с бездомничеството чрез модела "първо жилище“.Преодоляване на енергийната бедност сред домакинствата с ниски доходи.Предоставяне на целенасочена подкрепа за младите хора.Парламентът подчертава, че местните власти трябва да имат ключова роля в прилагането на тези инвестиции, тъй като жилищните проблеми се различават в различните части на ЕС, особено в отдалечените райони и островите.