Европейската комисия заяви във вторник, че е дала зелена светлина за придобиването на модната група Versace от италианската Prada, предаде Reuters.

По-рано тази година Prada сключи сделка за 1,38 милиарда долара за закупуване на по-малкия си конкурент Versace от Capri Holdings.

Европейската комисия заяви, че сделката не поражда опасения за конкуренцията.