Новият спектакъл на Народния театър – "Различният“ от Алексей Слаповски, ни въвлича в съвременна история за любовта като опасна игра. Премиерата е на 12 и 13 март на Сцена "Апостол Карамитев“, а билетите вече са в продажба. В централната роля зрителите ще видят Любомир Нейков, който за пръв път участва в спектакъл на Народния театър. Съобщават от културната институция.Пиесата, определена от самия си автор като "комитрагедия“, поставя на изпитание представите ни за любовта, щастието и успеха. Заклет ерген, дал обещание на майка си да се ожени, попада на необичайна обява в сайт за запознанства: "Млада, красива, заможна и обезпечена жена търси грозен и беден мъж, за да го направи щастлив“. Срещата между двамата се превръща в неочаквана игра на власт, желания и трансформации, в която победата може да се окаже по-страшна от поражението.Красавицата обиква чудовище, а то вместо да се превърне в принц, става истинско чудовище – нагло, придирчиво и взискателно. Защото щастието е много голямо изпитание за един слаб човек.Любомир Нейков влиза в образа на мъжа, който от аутсайдер на "фронта на любовта“ постепенно се превръща в негов самоуверен завоевател, а в ролята на красавицата ще се редуват Гергана Змийчарова и Илиана Коджабашева. В спектакъла участват също Вяра Табакова и Антония Кундакова.Режисьор на спектакъла е Стефан Спасов, познат на публиката на Народния театър с постановките на "Едни момичета“, "Страх за опитомяване“, "Облог“ и "Три високи жени“. Сценографията и костюмите са дело на Ванина Цандева, а музиката е на Теодосий Спасов. Преводът е на Василка Бумбарова.Какво от случващото в тази история е истина и кое е измислица? Кой от всички герои е истински и кой е различен? А дали Различният наистина е различен? Билетите за спектакъла вече са в продажба онлайн.Интересът към премиерните дати е изключително висок и местата са почти разпродадени, а следващите представления ще бъдат на 4 и 15 април.