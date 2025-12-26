Един "ерген" гледа не към камерите, а към властта
©
Изказване, което рязко го отличава от повечето му съучастници в шоуто и поставя името му в съвсем нов контекст.
По думите му дипломатичният му характер, умението да води диалог и да търси баланс го правят подходящ за подобно поприще. Калоян не крие, че гледа на политиката не като на бърз ход към популярност, а като на дългосрочен път с реална отговорност. Амбицията му е да се развива "на друго ниво“ – далеч отвъд социалните мрежи и инфлуенсърските кампании.
Докато голяма част от участниците в "Ергенът“ използват ефира като трамплин към реклама, бранд партньорства и онлайн слава, Калоян очевидно чертае различен сценарий за бъдещето си. Според хора от обкръжението му интересът към обществените процеси не е от вчера и той отдавна следи политическия живот у нас.
Любовният му път също не остана незабелязан. В предаването Калоян се сближи с Габриела, а връзката им предизвика сериозен интерес сред зрителите. Към днешна дата обаче той е във връзка с Маги Томова, позната на феновете от третия сезон на шоуто – факт, който допълнително поддържа вниманието около личния му живот.
Комбинацията от публичност, премерен тон и заявени политически амбиции поражда логичния въпрос: дали на следващите избори няма да видим името на Калоян в листите на някоя партия? Засега той не разкрива конкретни формации или срокове, но сигналът вече е даден – един "ерген“ гледа не към камерите, а към властта.
Дали това е началото на нов тип риалити преход – от розите към парламента – предстои да разберем.
Още по темата
/
Красимир след "Ергенът: Разбрах, че там няма да срещна любовта, затова го ударих на секс туризъм!
25.12
Още от категорията
/
Заседяването около масата по празниците вдига холестерола – риск и за хората с нормални стойности
08:45
Помните ли репликата от "Сексът и градът"– "Пиенето на вино от кутия е пълно падение"...Така ли е?
08:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
2026 ще е годината на Червения огнен кон! Ще "изгори" всичко стар...
17:37 / 25.12.2025
Киселото зеле с мръвка – задължителната гозба на трапезата тези д...
16:25 / 25.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.