ЗАРЕЖДАНЕ...
Един от секссилмволите на Холивуд празнува днес
©
След като завършва гимназия в Лос Анджелис, през 1954 започва да учи в Университета в Колорадо на пълна стипендия благодарение на качествата си на бейзболен играч. Бейзболът му помага да запази добра спортна форма в продължение на много години. На следващата година майка му умира от рак, а той започва да пие и губи стипендията си. През 1956 заминава за Франция и Италия и се отдава на бохемски живот.
Завръща се в САЩ през 1957 и на следващата година се жени за Лола Джин Ван Вагенен от мормонските среди в щата Юта. Младоженците се местят в Ню Йорк, където Робърт Редфорд се записва да учи живопис в института Прат. Имат три деца – две момичета и едно момче, четвъртото умира от рядка болест.
Той също така учи в Американската академия за драматични изкуства. Първата му поява в киното е през 1962 г. във филма “Висока история". Там е във второстепенна роля на баскетболист. Театралният дебют на Робърт Редфорд е в “Боси в парка". Тази роля го прави звезда 5 години по-късно, когато се снима в едноименния филм. В него Редфорд си партнира с Джейн Фонда. Големият му успех идва през 1969 г. с ролята на бандита Сънданс Кид в “Буч Касиди и Сънданс Кид".
В началото на 60-те години Робърт Редфорд закупува парцел земя в Юта, който сега се е превърнал в огромно владение. Там през 1980 година създава Института Сънданс, а от 1983 година и независимия Сънданс кинофестивал. Името взима от хита си с Пол Нюман Буч Касиди и Сънданс Кид.
Бракът на Редфорд със съпругата му Лола продължава до 1985 година. През 2009 той се жени за втори път за дългогодишната си приятелка художничката Сибил Загарс.
На 82-годишна възраст той се оттегли от актьорската професия. Обяви пенсионирането си на Международния кинофестивал в Торонто, където представи предпоследния си филм “Старецът и неговото оръжие".
“Все пак никога не казвай никога", казва актьорът в интервю за американските медии и добавя: “Трябва да съм внимателен в твърде крайните изказвания, защото понякога човек променя мнението си. Усещам обаче, че сега е точният момент да се оттегля от актьорската професия.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Почина Димитър Христов
11.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Празник е!
08:20
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е о...
15:24 / 17.08.2025
Сидни Суини се шири в имение за 13,5 млн. долара
13:45 / 17.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.