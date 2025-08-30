ЗАРЕЖДАНЕ...
Един плаж, който няма да намерите в туристическите справочници, но тези, които го откриха, го оцениха
Представата на всеки за перфектна почивка е съвсем различна. Но бихме се обзаложили, че доста пътешественици просто искат да се откъснат и да се измъкнат от ежедневието. И къде е най-добре да направите това? Ами, на плаж, разбира се. Без нищо, което да ви смущава освен звука на разбиващите се вълни, няма по-добро място за малко почивка и отдих.
Европейските брегове са пълни с прекрасни плажове, но намирането на идеалното място под радара може да бъде доста голямо предизвикателство. По-спокойните плажове със сигурност заслужават голямо внмание, но има един недооценен плаж в Европа за бягство от тълпите, разказва businessnovinite. И той не е в класически плажни дестинации като Испания, Гърция или Португалия – всъщност е в Хърватия, пише Time out.
Разположено далеч от оживения център на Хвар, е малкото рибарско селце Завала, което се простира от морето сред хълмове. Там ще намерите практически недокоснат плаж, който компенсира липсата на удобства с изобилие от природни красоти. Не само че има кристално синьо море, но и селото е заобиколено от маслинови дървета, лозя и храсти от лавандула и розмарин.
"Завала" остана извън туристическата карта, защото преди беше малко по-труднодостъпен от другите плажове, но завършването на тунела Питве-Завала, който отвори в южната част на острова, промени това.
