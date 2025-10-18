ЗАРЕЖДАНЕ...
Една от най-обичаните тв водещи очаква дете от бивш вицепремиер
© edna.bg
Бащата на бебето е икономистът Атанас Пеканов, който заемаше поста на служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства в кабинетите на Стефан Янев и Гълъб Донев.
Въпреки че официално остава водещо лице на "Пресечна точка", Анна-Мария Конова в момента не се появява в ефир. На нейно място зрителите виждат Юлия Манолова, която е нейната колежка. Причината е, че журналистката е решила да се отдръпне от екрана и да изчака на спокойствие раждането на детето си, съобщава "Уикенд“.
Досега връзката между Анна-Мария и Атанас Пеканов остава дискретна за широката публика. Въпреки това се твърди, че отношенията им са отдавна – двамата са заедно от няколко години. Говори се, че са се сближили още когато Конова се премества от Би Ти Ви, където стартира кариерата си, в Нова телевизия.
Още по темата
/
Още от категорията
/
На 101-годишна възраст почина Томиичи Мураяма - премиерът, който се извини за военните престъпления на Япония
17.10
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с Венета Райкова, а не заради работата си
16.10
Почина Дрю Струзан – художникът зад легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"
15.10
Почина Мария Шишкова
15.10
Филип Буков: Пуснаха Карлос и сякаш времето спря, получи се вакуум. Всички хора оставиха телефони, книги, кой каквото имаше и гледаше Карлос
10.10
Рок звезда катастрофира
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Опасно е да ядем банани?
11:49
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.