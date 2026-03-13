Една от най-симпатичните двойки в "Ергенът" се раздели
"Напоследък получавам много въпроси дали все още сме заедно и затова реших сама да споделя за това. Понякога в живота идва момент, в който разбираш, че пътищата на двама души тръгват в различни посоки", написа Натали.
След което двамата публикуваха общ пост, в който споделиха, че не липсата на чувства помежду им е била причината за края на връзката им.
"Задно сме от 9 месеца и любовта ни един към друг не се е променила. И двамата държим много един на друг и през последните месеци се опитвахме да намерим път към нашето общо бъдеще. През това време израснахме много като хора и научихме много един от друг, за което винаги ще бъдем благодарни", написаха те.
Натали и Орлин дадоха да се разбере, че остават приятели, "които винаги ще се подкрепят, и това не променя невероятното ни изживяване заедно.", пише dir.bg
"Пишем това до всички вас, защото и двамата сме в добри отношения и не желаем да има негативни коментари и/или статии за нашата връзка", написа още бившата двойка.
Орлин и Натали са последната двойка, която си тръгна заедно от любовното риалити, но връзката им не просъществува повече от няколко месеца.
Разделите си обявиха още Киара и Краси, Джани и Габриела, Дениз и Виктор, Петър и Криси, Йовица и Филипа, Калоян и Габи, Благовеста и Денис.
Интересното е, че след края на шоуто се създаде нова връзка между двама участници, които в предаването имаха други партньори. Няколко месеца след финала на предаването Криси и Виктор потвърдиха, че са заедно.
