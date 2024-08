© Една от най-талантливите актриси в света днес празнува рожден ден, видя Ruse24.bg. Днес тя навършва 40-годишна възраст! Милена Марковна Кунис, известна като Мила Кунис е американска актриса, родена в Чернивци, Украинска ССР. Играе в сериала "Шеметни години" и озвучава ролята на Мег Грифин в известния анимиран сериал за възрастни "Family Guy".



Кунис е родена в семейство на украински евреи. Родителите ѝ – Марк Кунис (инженер, механика) и Елвира Кунис (учител, физика) – се преселват в Лос Анджелис, когато тя е на седем години, заедно с брат ѝ Майк Кунис.



Кунис играе и ролята на Рейчъл Нюман във филма "Американски психар 2", чиято премиера е на 22 април 2002 г. в Англия и на 18 юли 2002 г. в САЩ.



Играе и Basin в "Get Over It" с премиера на 9 март 2001 в САЩ / 25 април 2007 в Япония и Сара в "Santa with Muscles" с премиера на 8 ноември 1996 в САЩ.



От 1998 до 2006 г. участва във всичките 201 епизода от 8-те сезона на небезизвестния в САЩ сериал "Шеметни години" в ролята на Джаки Бъркхарт. През 2010 г. играе и в номинирания за Оскар филм "Черният лебед", в който си партнира с Натали Портман. През 2011 г. участва със световноизвестния певец и актьор Джъстин Тимбърлейк във филма "По приятелски". През 2011 г. военен кани Мила в клипче в Youtube на бала на военните, а Мила научава в едно предаване.