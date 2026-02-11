Една от пробивните ни певици бе заплашена със съобщение
“Имаше заплашителен коментар към Мила. Тя щеше да има концерт и в това съобщение се казваше: "Много скоро ще си платиш". Събитието беше на открито и аз стоях на тръни. Филмирах се жестоко тогава", признава Ваня.
Все пак нищо лошо не се случи на нейната дъщеря. Даже напротив - напоследък тя пробива все повече в българската музикална индустрия, пише Телеграф.
