Истинско забавление, силни емоции и невероятни преживявания предложи bTV на своите зрители на 14 септември, когато медията стартира своя есенен телевизионен сезон. Двойната премиера на музикалните предавания "Гласът на България" и "Коя е тази песен?" даде превес за bTV в битката за зрителско внимание в най-гледаното телевизионно време, а централната емисия на bTV Новините в 19 часа е категоричен избор през вечерта и затвърждава позицията си на водещ източник на информация за телевизионната аудитория.



"Гласът на България“ стартира своя 11-и сезон с много изненади и с цели два ударени "супер пас“ бутона на треньорите още в първия епизод. Мастър Иван Лечев не можа да устои на зашеметяващото изпълнение на Симона Статева – първата участничка за сезона, а Графа - на кристалните гласове на момичетата от трио "ФИДА“. Влади Зомбори, от тандема нови водещи заедно с Боряна Братоева, също предизвика треньорите с изненадващото си изпълнение на сцената и получи два "супер пас“ бутона (извън състезанието). До там се стигна, след като актьорът реши да успокои притеснена участничка преди да пристъпи на сцената и да вдъхне кураж не само на нея, а и на всички, които имат силата и смелостта да се явят на голямата сцена на "Гласът на България“. Първият епизод на музикалното шоу съвсем очаквано предизвика огромен зрителски интерес в различните възрастови групи, приковавайки 31,43% от цялата телевизионна аудитория срещу 28,65% за прекия конкурент в слота (GARB, All 4+) и със среден брой зрители малко над 636 000 се превръща в най-гледаното предаване в събота вечер на 14 септември.



Премиерата на музикалното куиз шоу "Коя е тази песен?“ с водещ Керана привлече 28,6% от телевизионната аудитория или 483.81 хиляди среден брой зрители (Източник: ГАРБ, All 4+), които проследиха първия епизод на предаването в ефира на bTV. Керана отлично влезе в новата си роля и подкрепяше участниците с насоки за песните и техните автори, под зорките погледи на Евгени Димитров-Маестрото и великолепните изпълнения на Ку-Ку Бенд. В меломанския двубой между Лора Лазарова и Християн Иванов, с парична награда от 5250 лв от играта си тръгна младежът, който прояви завидни музикални познания на истински джубокс.



bTV Новините в 19 часа, на 14 септември са проследени от 28.8 % от телевизионната аудитория срещу 24% за другата телевизия (GARB, All 4+). В този ден освен най-актуалните събития, екипът на медията отрази с многобройни репортажи и живи включвания, протичането на най-мащабната доброволческа инициатива у нас – "Да изчистим България заедно“.



В часовия слот от 19:00-23:30 часа програмното съдържание на bTV достига до среден брой 576.2 хиляду зрители (Източник: ГАРБ, All 4+) и с това bTV е предпочитаният канал в съботната вечер сред най-широката аудиторна група, отчитайки по-висок среден дял от аудиторията в слота и среден брой зрители пред екрана.



След страхотното начало и тази вечер емоциите, настроението и неочакваните обрати в двете музикални предавания ще са налице. В 20:00 ч. в "Гласът на България“ още един от менторите ще чуе глас, достоен за "супер пас“ бутон, а за първи път в историята треньорите ще натиснат и два "блок бутона“ за един певец. Водещите Влади Зомбори и Боряна Братоева, майсторски ще убедят придружител на участник, също да се яви на сцената, чувайки за гласовите му заложби, а колоритна звезда в социалните мрежи, ще демонстрира изключителна страст в представянето си и репертоар от песни от две стилово срещуположни вселени. Седем години след първото си явяване в шоуто, участник ще се завърне съдбовно в "Гласът на България“ за свой личен реванш и след като сънува, че отново блести на голямата сцена.



Новият епизод на "Коя е тази песен?“, довечера от 22:30 ч. ще предложи нова разнообразна музикална разходка за участниците и всички пред екраните, а един срещу друг този път ще се изправят – счетоводител-меломан и студент с две книги с поезия зад гърба си.



Не пропускайте и трите премиери в прайм-тайма в следващите дни - "Островът на 100-те гривни“ 16.09. (понеделник) от 20:00 часа, "Колко ми даваш?“ 19.09. (четвъртък) от 22:00 и "Бягство към победата 2: Съкровището“ 20.09. (петък) от 20:00 часа.