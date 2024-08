© Instagram виж галерията Дуа Липа празнува рожден ден днес, научи Sofia24.bg. Певицата е родена на 22 август 1995 година в Лондон. Известно е, че тя също така е автор на песни и модел. Семейството й е от Прищина, Косово. Майка ѝ e Анеса Липа, а баща ѝ е Дукаджин Липа, който също е музикант. Има брат Джин и сестра Рина. Като ученичка посещава реномираното училище "Силия Йънг Тиътър“ в Източен Лондон. Спира обучението си там, когато родителите ѝ се връщат в Косово поради професионални причини, но се връща сама в британската столица на 15-годишна възраст.



В началото работи в клубове и като модел, пробвайки да се репрезентира в интернет и да намира контакти. Тя се свързва с Марлон Рудет, който я насърчава, да запише демо сингли, които от 2012 насам се качват в Саундклауд.



Дуа привлича вниманието на мениджъра на Лана Дел Рей, който сключва договор с нея към Уорнър Мюзик. През лятото на 2015 г. се появява първият ѝ сингъл New Love. През декември следва Be the One, пуснат за пръв път в германските чартове. Във Великобритания я добавят към списъка на Би Би Си Саунд на 2016, който прогнозира най-обещаващите нови музиканти за идващата година.



Само на 19 години бе обявена за най-младият изпълнител, събрал повече от милиард гледания в Youtube. През март 2020 година пусна парчето Break My Heart, чийто клип е заснет в Киноцентъра в София, с участието и на български танцьори.



Има зад гърба си 3 награди "Грами" - за най-добър млад изпълнител, най-добър танцов клип за 2018 г., както и за най-добър вокален поп албум за 2020 г. Носител е на пет награди Brit и държи два световни рекорда на Гинес.



През 2020 г. за най-много продадени билети за предаван на живо концерт на соло изпълнителка, а година по-късно за количество месечни слушатели в Spotify за жена изпълнител (без да надмине рекорда за всички времена, постигнат от Ариана Гранде предходната година).