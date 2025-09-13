ЗАРЕЖДАНЕ...
Едни не я познават, други са я забравили, но Елвира Георгиева се завръща на сцената след 25 години
"Не се разделях със сцената, но това е първата ми нова песен от близо четвърт век. Искам да се потопя в тази радост и да ѝ се насладя“, сподели певицата пред NOVA.
Новата песен на Елвира носи заглавието "Има ли, Господи, грешна любов“ – въпрос, който не само звучи от текста, но и се превръща в основен мотив в разговора. Стиховете са написани преди 24 години от бившия ѝ съпруг – композитора Владимир Наумов, и дълго време чакат своето време да оживеят.
"Преди 3 години попаднах случайно на текста, докато разчиствах архиви. Прочетох го и се разплаках. Разбрах, че моментът е дошъл“, признава Елвира.
В създаването на видеоклипа участват двама от най-близките ѝ хора – съпругът ѝ д-р Георгиев и мениджърът ѝ Евгений Боянов. Сниман на лично и емоционално място, клипът е визуално продължение на песента – нежно, деликатно, но изпълнено с вътрешна сила.
Певицата не крие, че дългата ѝ пауза е била белязана от дълбока лична болка.
"Изпитвах такава вътрешна рана, че години наред не можех да слушам дори собствените си песни. Бягах от тях. Беше ми нужно време, за да израсна, да озрея и отново да се свържа с музиката си“, сподели тя със сълзи на очи.
Въпреки емоционалния заряд на завръщането ѝ, Елвира гледа напред с творчески устрем. Вече има още три нови песни, като втората се подготвя. Не мисли за "голямо завръщане“, а за осъзнато творческо пътешествие, в което всяка стъпка има значение.
"Не искам да бързам. Искам всяка песен да носи мен самата – това, което съм днес. А ако трябва да получа един-единствен комплимент за това завръщане, бих искала той да е: "Излъчваш дълбочина“.“
