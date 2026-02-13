Едно предаване се завръща, започнаха кастингите. Във Варна също
Всеки, който вярва в гласа си и е готов да го покаже на всички, може да се яви на някоя от следните дати:
28 февруари – София, B1 City Hotel
1 март – Пловдив, Дом на културата "Борис Христов“
7 март – Варна, хотел Campus 90
14 и 15 март – София, B1 City Hotel
Началото на кастингите е в 10:00 ч.
В момента тече онлайн записването за сезон 12 в сайта на btv.bg. Всички кандидати, които вече са се регистрирали онлайн и са одобрени, ще получат обаждане от екипа. На място обаче са добре дошли и участници без предварителна регистрация – защото понякога най-големите гласове идват изненадващо.
Всеки, който няма възможност да пътува, може да кандидатства за участие като се запише в онлайн формата за кастинг.
Новият сезон на "Гласът на България“ по bTV обещава още по-силни емоции, впечатляващи изпълнения и незабравими моменти за всички, които стъпят на голямата сцена на шоуто, а и за всички пред екрана.
