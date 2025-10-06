Приятелското ръкостискане се възприема като жест на добра воля. То обаче може да бъде и тих носител на опасни заболявания. Микробите могат да се предават от един човек на друг чрез обикновен контакт с ръцете, което води до различни инфекции. Разбирането на рисковете, свързани с ръкостисканията, и значението на незабавното измиване на ръцете е доста важно за поддържане на здравето.Обикновената настинка е най-лесният микроб, който се хваща от ръкостискане. Когато някой киха или кашля, малки вирусни частици попадат върху ръцете му. Ръкостискането разпространява тези частици към друг човек, който след това може да разтрие носа или устата си, без да го осъзнава. Резултатът? Кихане, хрема, лека температура и общото чувство "ох, чувствам се уморен“. Това е малко, но досадно и може да забави ежедневието.Грипът е като по-силния и по-гаден братовчед на настинката. Грипният вирус може да оцелее върху ръцете с часове, така че ръкостискането с някой заразен може лесно да го предаде. След заразяване се появяват симптоми като висока температура, болки в тялото, втрисане, умора и упорита кашлица. За разлика от настинката, грипът може наистина да наруши рутината, което прави работата или ученето с дни трудно.Конюнктивитът може да звучи безобидно, но се разпространява супер бързо чрез контакт с ръцете. Ако някой докосне заразените си очи и след това се ръкува, микробите могат да се пренесат. Докосването на очите след това причинява зачервяване, сърбеж и сълзене. В училищата и офисите един случай на конюнктивит може бързо да се превърне в много. Хигиената на ръцете е най-лесният начин за предотвратяване на тази верижна реакция.Тези бактерии може да не изглеждат опасни, но причиняват сериозни стомашни проблеми. Когато ръцете докосват замърсени повърхности, като дръжки на врати, храна или дори контактни лещи, при ръкостискане микробите могат да попаднат в устата. Резултатът? Диария, крампи, гадене и дехидратация. Миенето на ръцете след всяко ръкостискане, особено преди хранене, предпазва от тези бактерии.Херпесите са болезнени мехури по или около устните. Дори когато не са видими, вирусът може да се задържи по ръцете. Ръкостискане, последвано от докосване на лицето или устните, може да предизвика обостряне. Макар и да не е животозастрашаващо, херпесите са неприятни, заразни и могат да се появяват често. Чистите ръце са проста защита, пише iwoman.bg.Леките кожни инфекции могат да започнат като малко зачервяване, подутина или сърбеж, често причинени от стафилококови бактерии или гъбички. Тези микроби могат да се предават от ръка на ръка, особено ако има малки порязвания или драскотини. Въпреки че в началото може да изглеждат безобидни, инфекциите могат да се влошат, ако бъдат игнорирани, причинявайки болка, подуване или разпространение в други части на тялото.