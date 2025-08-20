Сподели close
Макар да сме все още в месец август, постепенно лятото започва да отстъпва място на есента. За това свидетелстват днешните сутрешни температури в цялата страна. Най-хладно е било в Драгоман, където са отчетени едва 10 градуса по Целзий.

Справка на "Фокус" в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 6.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София 12 градуса

- Пловдив 14 градуса

- Варна и Бургас 19 градуса

- Русе 17 градуса

- Стара Загора 18 градуса

- Благоевград 14 градуса

- Видин 12 градуса