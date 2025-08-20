ЗАРЕЖДАНЕ...
Едва 10 градуса са регистрирани тази сутрин в наш град
©
Справка на "Фокус" в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 6.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 12 градуса
- Пловдив 14 градуса
- Варна и Бургас 19 градуса
- Русе 17 градуса
- Стара Загора 18 градуса
- Благоевград 14 градуса
- Видин 12 градуса
Още по темата
/
Не само в Миконос и Санторини, всички летища в Гърция отчитат засилен трафик през летните месеци
10:42
На море в Гърция: Шест души в двойна стая или нощувка на плажа. Пълни плажове, но полупразни таверни и ресторанти
19.08
Йонко Иванов: Във влаковете се качваме с пожарогасител, носим си и бански. Вътре няма климатици!
18.08
Още от категорията
/
НАСА откри нова луна
19.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
20:15 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите съст...
13:06 / 19.08.2025
Учени: Гените играят роля в развитието на синдрома на хроничната ...
12:46 / 19.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.