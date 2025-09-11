ЗАРЕЖДАНЕ...
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
©
През последните години Мойнов бе част от екипа на ФК "Пирин“ – Благоевград, където работеше със страст и професионализъм. От клуба изразиха своята дълбока скръб и признателност към колегата и приятеля си.
"С дълбоко прискърбие ФК "Пирин“ обявява, че ни напусна нашият скъп колега и приятел. Ние няма да го забравим — във всеки кадър, във всяко видео остава неговият почерк“, се казва в съобщение на клуба.
Погребението на Петър Мойнов ще се състои в петък, от 11:00 ч., на Старите гробища в Благоевград.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.