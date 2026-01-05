Григор Димитров се подготвя усилено за старта на новия сезон, като в момента тренира в Бризбейн. Край корта обаче вниманието привлече неочакван "щрих" – с фотоапарат в ръка до него е Ейса Гонсалес, която улови тренировъчни моменти и видимо се забавляваше, разглеждайки направените кадри.
Димитров и половинката му посрещнаха Нова година на брега в Сидни, а празничната нощ премина с настроение и танци, преди двамата да се отправят към следващата спирка от австралийския им маршрут.
Комбинацията от сериозна спортна подготовка и добро настроение извън корта подсказва, че Григор влиза в 2026 година с увереност и позитивна енергия, пише HotArena.
Ейса - новият секси фотограф на Гришо
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Доц. д-р Даниела Попова: Храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мари на Гала направи още една изненада
21:20 / 04.01.2026
Доц. д-р Даниела Попова: Храненето е важен фактор в превенцията н...
15:42 / 03.01.2026
Златимир Йочев също напуска сутрешния блок на bTV
13:56 / 03.01.2026
Отиде си великият Димитър Пенев!
13:27 / 03.01.2026
Нумеролог обясни как да разберем какво казват числата за личната ...
23:08 / 02.01.2026
Защо не бива да слагаме горещи тигани, тенджери и части от еър фр...
18:03 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.