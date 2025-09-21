ЗАРЕЖДАНЕ...
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
© bTV
Концертът ѝ заедно с нейния бенд, както и с оркестъра на Националния музикален театър, беше в Античния театър в Пловдив, а следващите дати от турнето са на 11 октомври в Перник, 15 ноември отново в Пловдив - този път в зала СИЛА, и на 12 и 13 декември - в зала 1 на НДК в София.
Какво споделя екипът на Лили Иванова?
Тонрежисьорът Ангел Попов - Ачо я познава от около 35 години. Той помни първата им среща.
"Много добре си я спомням. Беше в Бургас. Може би десетина години преди това аз не я бях гледал на концерт. Влиза, започва концертът. Имаше една интродукция, преди тя да излезе на сцената. Започна и аз настръхнах. Викам си "Какво става с мен?!". Тя беше страшно впечатляваща. Тя е абсолютно завладяваща дори да не е на сцена", споделя пред bTV Ачо.
"Имам звукозаписно студио и там съм записвал мното песни с нея. Имало е случай, в който започвам да пускам сълза. Поглеждам я нея - и тя започва да пуска сълза! Пложението е... Цялата тази история е понеже всички песни на Лили, хронологично човек, ако ги разгледа, става дума за сериозни неща. Тук няма нищо ала-бала. Тук е квинтесенцията на живота събрана. И, ако човек проследи хронологично всички неща, които тя е записала - песни, плочи, те съответстват на съответния момент, в който тя се намира", смята тонрежисьорът.
"Първата ни среща беше, когато тя направи концерт в зала "Арена Армеец" преди 13 години. Аз специално бях поразен от енергията, която носи този човек със себе си и около себе си. Тази енергия много ме зарази мен. Когато няколко седмици след това ми се обадиха, за да работя с нея, бях наистина много развълнуван. Тя се свърза с мен чрез нейния мениджър и поиска да се свърже с мен и да работи с мен. И вече малко по малко аз започнах да предлагам идеи по парчетата, по аранжиментите и тя тогава всъщност ми делегира доверието си да опитам да променя аранжиментите и звученето на нейния репертоар", разказва Ангел Дюлгеров, китарист, композитор, аранжор.
"Откакто е започнала да се занимава с тази работа, непрекъснато се променя. Винаги е в час, винаги е този, който тегли целия бранш, тя музиката я е теглила напред. Винаги е била първа - и с апаратури, и с аранжименти, и с оркестри тя винаги е била първа. Първа направи концерт в "Олимпия", първа откри "Арена Армеец". Никой не смееше да отиде. Както и тя не е била съвсем спокойна пред 15 000 души, че ще се съберат в Арената. Това е един валяк, който проправя пътя и всички след нея припкат", смята Ангел Попов - Ачо.
"Много хора ме питат "Там няма ли претенции?". Викам "Няма такова нещо, най-лесно се работи с Лили", казва още той.
"Един такъв човек не може да не ви промени. Не може една такава величина, един такъв артист да не промени човека, с когото работи. Голяма е промяната. Аз не знам как да го опиша, нямам думи да го опиша. Като начин на мислене, като усещане, като изразни средства. Тя промени мащаба, с който гледам на работата си. Когато започнах да работя с нея, замахът ми стана доста по-уверен и вече не се притеснявам да работя по много по-сериозни продукции", споделя Ангел Дюлгеров.
Още по темата
/
Племената в "Игри на волята" тотално си размениха обитанията – най-ситите ще гладуват цяла седмица
16.09
Едни не я познават, други са я забравили, но Елвира Георгиева се завръща на сцената след 25 години
13.09
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
13.09
Племето на Лечителите от "Игри на волята" за пореден път доказа, че интелектът е с предимство пред мускулите
11.09
Водещият на новините по NOVA Христо Калоферов отбеляза важен юбилей, свързан с голямо лично постижение
10.09
Мадона празнува!
16.08
Ферай предаде Даниела
05.08
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
21:08 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:07 / 20.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:22 / 20.09.2025
Неделчо най-после проговори за отношенията си с палавата Емили
17:23 / 20.09.2025
Папараци изловиха Нина Добрев с топ актьор
16:35 / 20.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.